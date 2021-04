La Belgique atteindra ce mardi le cap des 2 millions de personnes vaccinées

"Cela porte donc à plus de 20% le taux de vaccination de la population belge", a ajouté Mme Stordeur. Plus d'une personne sur cinq dans le pays aura, dès aujourd'hui, reçu une première injection du vaccin. "Nous avons encore du chemin à parcourir avant d'atteindre un taux de vaccination suffisamment élevé, mais nous y parviendrons si nous nous faisons tous vacciner", ajoute la coresponsable de la task force vaccination.

La plateforme en ligne Qvax, qui liste les réservistes pouvant bénéficier de doses non utilisées de vaccins contre le Covid-19, "a été lancée avec succès la semaine dernière en Flandre, en Wallonie et en Communauté germanophone", a affirmé Mme Stordeur, ajoutant qu'"un demi-million de personnes se sont inscrites et que 8.000 d'entre elles ont reçu de cette façon leur première injection". La plateforme bruxelloise Bru-VAX ouvrira quant à elle à la population dès lundi prochain.

La vaccination avec le vaccin de Johnson & Johnson aura lieu comme prévu

"Les livraisons de vaccins vont s'accélérer fortement au cours des prochaines semaines", a fait savoir Mme Stordeur. "Par ailleurs, le nouveau vaccin Johnson & Johnson arrive cette semaine dans les centres de vaccination."