Limiter les surfaces imperméables devant les maisons pour lutter contre la pénurie d’eau

"L’artificialisation des sols et de l'imperméabilisation qui en résulte sont multiples, il est important que nous travaillions dans tous les domaines. 16 % de la Flandre est recouverte d’un revêtement dur. Dès lors, chaque "débétonisation" contribue à éviter que nos réserves d'eau souterraine ne s’épuisent."

Le nombre de revêtements de sol imperméables est beaucoup plus élevé en Flandre que dans le reste de l’Europe. "En Flandre, la "bétonisation" s'accroît de deux terrains de football ou plus chaque jour. C'est gigantesque. Si l'on regarde la moyenne européenne, c'est presque deux fois plus. Les Flamands sont les champions du pavage de leur jardinet de façade et de leurs terrasses."

Selon le professeur Patrick Willems (KU Leuven), la bétonisation en Flandre a triplé au cours des quarante dernières années. "Dans les années 1970, seuls 5 % de la Flandre étaient asphaltés. En quarante ans, on a ajouté trois fois plus de béton, d'asphalte, de pavés et de clinkers. Cela a augmenté le risque d'inondation, nous ne pouvons pas reconstituer nos réserves d'eau souterraine et il y a beaucoup plus de canicule les jours de grande chaleur dans les centres des villes et des villages".