Malgré une récompense de 3.000 euros, la chatte Cléo retrouvée morte à Gand

C’est malgré tout un soulagement pour Gaetan Jansseune, un jeune homme de 25 ans, originaire de Gand. Sa chatte Cléo à laquelle il tenait beaucoup, avait disparu le 31 mars dans la Citadellaan à Gand.

L'homme et son bengal de 2 ans formaient un duo inséparable, c'est la raison pour laquelle il avait offert une récompense de 3 000 euros à quiconque lui permettrait de la retrouver. Son appel sur Facebook avait été partagé un nombre incalculable de fois et il avait distribué des centaines de tracts. Cléo était régulièrement aperçue dans les environs du Stropkaai et c'est pourquoi Gaétan s'y rendait tous les jours.

Ce mardi matin, cependant, il a eu un choc. "Je l'ai trouvée morte sur le parking de l'école supérieure Artveldehogeschool", raconte Gaetan. "Elle devait être là depuis peu, car un professeur vérifiait chaque jour si Cléo y passait. Je suis malgré tout soulagé qu'elle soit de retour à la maison avec nous et que nous puissions l'enterrer ici."