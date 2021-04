Un castor prenait tranquillement un bain dans une piscine à Herverlee

Il a fallu trois personnes pour attraper le castor : "Il y a pas mal de castors à Louvain, surtout dans la Dijle et ses affluents, mais pour nous, c'était la première fois que nous sortions un castor d'une piscine. C'était très spécial", a déclaré un membre du Service de sauvetage des animaux.

"Nous avons remarqué que les castors sont de plus en plus nombreux chez nous. Autrefois, on les trouvait surtout dans les Ardennes, mais aujourd'hui, on les trouve aussi à Louvain, et surtout dans la région proche du Limbourg. Leur population augmente progressivement."

Le castor a été ensuite été relâché dans la nature à cinq minutes de l'endroit où il avait été trouvé, dans un endroit où il pourra continuer à profiter d’un magnifique environnement avec de l’eau, des îles et des arbres à ronger.