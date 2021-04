Après 60 ans, Schaerbeek possède à nouveau une brasserie en activité : la Mule

La brasserie "La Mule" à Schaerbeek fonctionne déjà à plein régime. Et c'est nécessaire, car Joël Galy, maître brasseur et fondateur de la brasserie veut mettre sa bière sur le marché le 20 avril. "Ce sera une bière blonde typée allemande, en canette", annonce Joël Galy. "Cela semble facile à brasser, mais ça ne l'est pas. C'est un produit de qualité, une lager, mais facile à boire et sans chichis", explique le brasseur dans un savoureux mélange de néerlandais, de français et d'anglais.

Pourquoi "La Mule" ? La mascotte de la commune de Schaerbeek n'est autre que l'âne, qui transportait autrefois les cerises griottes jusqu'au marché (et alimentait en partie la production d'authentique Kriek).