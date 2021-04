L'interdiction des voyages non essentiels prendra bien fin dimanche soir

Le comité de concertation a décidé de maintenir la "pause de Pâques" de quatre semaines qu'il avait décrétée le 24 mars, mais aussi de permettre ensuite un certain assouplissement.

Les commerces dits "non essentiels" pourront ainsi rouvrir leurs portes sans contrainte d'un système de rendez-vous le 26 avril, et les métiers de contact non médicaux (coiffeurs, esthétique, etc) reprendre leurs activités. Ces secteurs avaient dû fermer à la suite du "Codeco" du 24 mars, les magasins non essentiels ne pouvant plus que vendre en "click and collect", livraison ou sur rendez-vous.

Le 26 avril également, les contacts en extérieur seront autorisés de manière plus large qu'actuellement, a indiqué le Premier ministre à l'issue d'un nouveau Comité de concertation. Les rencontres à l'extérieur jusqu'à 10 personnes seront alors possibles (4 actuellement, dans cette "pause de Pâques").

Le fédéral et les entités fédérées ont également abordé la culture, l'évènementiel et le sport, des secteurs qui souffrent durement depuis des mois. "Les ministres de la santé lanceront rapidement, avec les ministres compétents et les autorités locales, la possibilité d'une série de projets pilotes", a expliqué Alexander De Croo mercredi.

Le Premier ministre libéral ouvre ainsi la porte à des évènements "tests", comme il en existe aux Pays-Bas par exemple.

Globalement, le "Codeco" s'est accordé sur une "nouvelle approche" dans la gestion de la crise du coronavirus, davantage basée sur une "gestion des risques". Après un premier confinement qui touchait toute la population, un deuxième qui touchait des secteurs d'activité, "nous sommes à un moment charnière où nous devons passer à des mesures personnalisées", a expliqué M. De Croo.