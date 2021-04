Qu'y a-t-il sur la table du comité de concertation qui se réunit ce mercredi matin ?

Lors du précédent comité de concertation du 24 mars, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) avait annoncé une pause de Pâques de quatre semaines. Les chiffres des contaminations allaient alors dans la mauvaise direction. Il avait alors été décidé que les magasins non essentiels travailleraient uniquement sur rendez-vous ou avec un collect-and-go. Les professions de contact comme les coiffeurs ont dû fermer leurs portes et les écoles ont été fermées une semaine plus tôt.

Entre-temps, les chiffres s'améliorent, même s’ils ne sont pas encore vraiment rassurants. La pression sur les hôpitaux reste élevée. Les admissions à l'hôpital ont diminué de 5 % au cours de la semaine écoulée, mais dans les unités de soins intensifs, presque tous les lits sont occupés. Dans ce contexte, le virologue Steven Van Gucht estime qu'il est encore trop tôt pour procéder à de grands assouplissements.

Ce comité de concertation ne devrait pas connaître de discussions animées entre les différents gouvernements. Fermées une semaine plus tôt que prévu avant les vacances, les écoles rouvriront leurs portes ce lundi 19 avril. Le ministre flamand de l'éducation Ben Weyts (N-VA), les syndicats et les organisations faîtières l'ont déjà convenu lundi mais avec une marge de sécurité. Pour les deuxième et troisième années de l'enseignement secondaire, l'alternance entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance sera appliquée. Par conséquent, contrairement à ce qui se passait il y a quelques semaines, l'enseignement ne devrait pas être une pierre d'achoppement dans les discussions au sein du comité de concertation.

En principe, les métiers de contact et les commerces non essentiels devraient pouvoir reprendre leurs activités normales à partir du 26 avril. Les magasins fonctionnent désormais sur rendez-vous, s’ il est clair que cette mesure a un impact bénéfique sur le plan virologique, en termes de chiffre d'affaires, c'est autre chose. Mais une source note qu'il serait peut-être préférable d'attendre que les chiffres s'améliorent avant de prendre une décision.