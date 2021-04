Restauration de squelettes et de défenses de mammouths de la région de l’Escaut

Des paléontologues de Berlare (Flandre-Orientale) sont occupés à restaurer des ossements d'animaux de l'ère glaciaire. Des mammouths vivaient autrefois dans la région de l'Escaut, et plus précisément à Berlare. Ces mammifères de la famille des éléphants y vivaient il y a environ dix à cent mille ans, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le domaine récréatif de Nieuwdonk. Il y avait là une carrière de sable où l'on a trouvé des dents de requin et toutes sortes d'os d'animaux lorsqu'elle a été creusée au début des années 70. "Nous avons mis en place tout un laboratoire où quatre à cinq personnes travaillent à la restauration de tous les morceaux de défenses de mammouths, d’os de rhinocéros laineux et de cerfs géants", a expliqué le paléontologue Antonie Hellemond.