Un arbre centenaire abattu dans le centre de Hal

Un séquoia géant centenaire a été abattu hier/lundi dans le centre de Hal. C'était un séquoia qui se trouvait dans le jardin de la bibliothèque. L'arbre était déjà malade depuis un certain temps. Il y a eu quelques tentatives pour le sauver. Il y a cinq ans, on avait fait appel à un arboriste et l'ancienne cime, avait été coupée mais cela n'a rien changé. La sécheresse des derniers étés n'a pas aidé non plus. C'est pourquoi il n'y avait plus d'autre choix que d'abattre l'arbre. C'est une perte pour le paysage urbain de Halle, mais bien sûr la sécurité passe avant tout.