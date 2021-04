Covid-19 : Plus de 3.000 patients encore hospitalisés, dont plus de 900 aux soins intensifs

Ainsi, entre le 8 et le 14 avril, 1.691 personnes souffrant du Covid-19 ont été admises à l'hôpital et 1.695 ont été autorisées à quitter l'établissement hospitalier. Hier/mercredi, 538 malades hospitalisés nécessitaient une assistance respiratoire et 61 une ECMO, qui fournit en plus une assistance cardiaque. Le taux d'occupation des soins intensifs par des patients Covid-19 atteignait 47%.



Entre le 5 et le 11 avril, 3.436 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 19% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 935.316 cas d'infection par le coronavirus ont été diagnostiqués. En termes de pourcentage, la baisse la plus forte est constatée en Communauté germanophone (-39%) tandis qu'en valeur absolue, c'est le Hainaut qui présente la diminution la plus importante (-810 cas).

Sur la même période, 41,4 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+12%), portant le bilan à 23.603 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Quatorze résidents de maisons de repos et/ou de soins ont perdu la vie en raison du coronavirus entre le 5 et le 11 avril.

Près de 40.500 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement (-31%), pour un taux de positivité de 9,5%. Au total, 283.260 dépistages ont été effectués entre le 5 et le 11 avril. Sur cette période, la proportion de tests positifs était la plus élevée pour les 10-19 ans (13%) et la plus faible pour les plus de 65 ans (7,4%). Le taux de positivité était le plus important dans les provinces de Namur (13,5%) et de Hainaut (13,1%).

Le taux de reproduction du virus est repassé à 0,95. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. Mercredi, il était encore de 1,01.

L'incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 468 sur 14 jours. L'incidence sur 14 jours est la plus élevée dans les provinces de Luxembourg (757 contaminations pour 100.000 habitants) et de Namur (751).

Entre le 28 décembre et le 13 avril, plus de 2,6 millions de doses de vaccin ont été administrées en Belgique. Au total, 1.986.064 personnes ont reçu une première dose (dont 1,17 million âgées de 65 ans ou plus) et 640.859 une seconde injection (dont 224.191 seniors).

Ainsi, 21,6% de la population adulte bénéficie d'une première protection et 7% d'une couverture vaccinale complète.