La Belgique attendra avant d'administrer ses premières doses de vaccin Janssen

C'est une "conclusion logique", le fabricant lui-même ayant demandé à ses clients de mettre sur "pause" l'utilisation de son produit après l'apparition de quelques cas graves de thromboses aux Etats-Unis, dont certains mortels. Ces cas font penser aux incidents rapportés il y a quelques semaines au sujet du vaccin AstraZeneca, qui ont finalement poussé la Belgique à réserver ce produit aux plus de 55 ans.

Avant de décider de la suite, quant à l'utilisation des doses de vaccin Janssen, le gouvernement va attendre l'évaluation de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, a indiqué le ministre socialiste mercredi. L'agence européenne a communiqué mercredi qu'elle devrait être capable de publier une recommandation la semaine prochaine, après examen approfondi des cas problématiques rapportés.

La Conférence interministérielle Santé publique et le Commissariat Corona du Gouvernement ont confirmé la nouvelle via un communiqué commun. La décision a été prise à la suite de la demande du fabricant, et sur avis de la task force vaccination, précisent-ils. "Aujourd'hui, la firme J&J a informé officiellement la Belgique qu'elle suspendait temporairement ses livraisons aux États membres de l'Union européenne. Elle demande aux pays qui ont déjà reçu des livraisons de vaccins de les placer en quarantaine pour le moment".

Le ministre de la Santé publique assure "avoir confiance" en la poursuite de la campagne de vaccination en Belgique. La "pause de quelques jours" avec le vaccin Janssen, dont les premières doses étaient arrivées cette semaine (36.000 vaccins livrés lundi), "ne porte pas préjudice à notre campagne", a indiqué le socialiste. Initialement, on prévoyait un test de vaccination avec le produit Janssen ce vendredi, puis des vaccinations à domicile la semaine prochaine, rappellent les ministres de la CIM Santé. On attendait 62.400 doses dans la semaine du 26, mais d'autres livraisons n'étaient pas encore planifiées. À court terme, l'impact de ce report est donc faible.

Frank Vandenbroucke attend par ailleurs sous peu une revue plus détaillée des instances européennes sur les avantages et inconvénients de chaque vaccin actuellement disponible, permettant de comparer les produits et leurs bénéfices en fonction des groupes de population. "L'EMA et la Commission européenne nous ont promis qu'ils allaient bientôt faire une analyse et des recommandations plus détaillées".