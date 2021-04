Carl Decaluwé rappelle les bourgmestres à l’ordre : les terrasses ne peuvent pas rouvrir avant le 8 mai

Le bourgmestre de Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD) a annoncé immédiatement après le comité de concertation de ce mercredi qu'il autoriserait l’ouverture des terrasses dans sa commune le 1er mai. C'était la date précédemment fixée pour la réouverture du secteur horeca, mais depuis mercredi, il a été décidé qu'elle était reportée au 8 mai et uniquement pour les terasses. Jean-Marie Dedecker est convaincu que l'ouverture des terrasses offrira plus de sécurité et permettra de répartir les consommateurs. "J’en ai assez de marcher comme un âne suivant une carotte", a déclaré Jean-Marie Dedecker.