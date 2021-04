Des fêtes spontanées rassemblent quotidiennement des centaines de jeunes sur la plage de Knokke-Heist

Selon le chef de la police Steve Desmet, ces jeunes ont des parents qui possèdent une seconde résidence à Knokke. "Ce sont des jeunes de Bruxelles ou du Brabant wallon qui reviennent chaque année, avec des parents qui ont une résidence secondaire ici. Ils n'ont rien à faire à cause des mesures de sanitaires et se ressemblent chaque soir au même endroit. Ce n'est pas une bonne chose, mais intervenir de manière répressive n’arrangerait rien."

C'est un exercice d'équilibriste difficile, admet Steve Desmet. "C'est choisir entre la peste et le choléra tous les jours. On a déjà dégagé la plage plusieurs fois. On parle aux jeunes, on leur rappelle les mesures sanitaire et on leur inflige effectivement des amendes. Mais cela ne sert pas à grand-chose. C'est le résultat de décisions prises à Bruxelles", déclare le chef de la police.