L’audit interne sur l’asbl d’El Kaouakibi pointe 350.000 euros de factures frauduleuses 

La comptabilité était "bâclée". Mais les conclusions vont beaucoup plus loin. Par exemple, selon les auteurs de l'audit, il n'est pas impossible que les subsides de fonctionnement de Let's Go Urban (LGU), le projet de danse pour les jeunes défavorisés, n'ait pas également été utilisés pour payer des employés de sociétés privées.

Le contrat de prêt ne serait pas non plus valable. Grâce à ce contrat, des biens tels que des meubles et des plantes ont été achetés avec l'argent des subsides par Let's Go Urban, mais stockés ailleurs. C'est ainsi que la désormais célèbre cuisine n'a pas atterri à Let’s Go Urban, mais à JJ House, l'une des sociétés privées de Sihame El Kaoukibi et de sa compagne Erika Nguyen. Mais la demande n'a pas été soumise au conseil d'administration ni à la ville d'Anvers. Et de toute façon c’était illégal.