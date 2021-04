Le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever réagit suite à l’audit sur Let’s Go Urban

La ville d'Anvers donne l'ASBL de danse Let's Go Urban une semaine pour expliquer si le demi-million d'euros a été dépensé à juste titre et non détourné. Mais "pour être honnête, je considère que la probabilité que cela se produise est très faible, presque inexistante", a déclaré le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever à la VRT en réaction à un audit du conseil municipal.

"Comme l’ensemble société, nous avons été berné", poursuit De Wever. "Avec de nombreuses autres autorités et peut-être des entreprises privées, nous craignons d'avoir été escroqués par cette organisation. "Si aucun compte n'est rendu, le conseil communal se portera partie civile et exigera le remboursement de l'argent via une procédure judiciaire.