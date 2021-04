Un refuge pour arbres à Nazareth donne une seconde vie aux plantations

L'idée est de ne plus abattre des arbres qui doivent être enlevés, mais de les replanter dans un jardin ou un espace vert. "Ces arbres doivent bien sûr être en bonne santé. Ce qui signifie qu'ils n'ont jamais été coupés et qu'ils ont pu se développer correctement pendant plusieurs années", explique l'arboriste Dries Rooryck. Il est l'inspirateur de ce refuge pour arbres, (en néerlandais "boomasiel"). L'accent est mis sur les espèces indigènes, mais les spécimens plus exotiques sont également les bienvenus.