Le ministère flamand des Sports espère une vaccination rapide des athlètes olympiques belges

Ben Weyts, ainsi que ses collègues ministres des Sports, Valérie Glatigny pour la Wallonie et Isabelle Weykmans pour la partie germanophone, ont récemment plaidé auprès de leurs collègues du ministère de la Santé pour accélérer la vaccination des athlètes olympiques et paralympiques belges et de leurs entraîneurs en vue des Jeux de Tokyo.

"Nous espérons faire vacciner les athlètes concernés le plus rapidement possible", a déclaré vendredi à Belga Michael Devoldere, porte-parole du ministre Weyts. "Nous visons le mois de mai, et de préférence le début plutôt que le milieu du mois. Nous voulons absolument éviter les dix dernières semaines avant le début des Jeux. C'est la période de préparation la plus importante pour les athlètes."