Un Anversois se voit proposer un vaccin lors d’un city-trip à Liège : "Mais je vais où pour ma 2ème piqûre ?"

Jan De Zutter était à Liège en compagnie de son épouse pour y visiter une exposition. "On voulait ensuite se faire une petite terrasse, mais ce n’était évidemment pas possible, alors on a décidé d’acheter une tarte dans une boulangerie. Dans la rue, j’ai soudainement été retenu par une personne", raconte-t-il.

"Il m’a demandé si nous avions rendez-vous pour un vaccin, et je lui ai répondu que nous n’étions que des touristes. Il m’a alors demandé si je ne voulais pas un vaccin. J’étais très surpris, et j’ai répondu que j’en voulais évidemment un. Je me suis tout de même demandé si c’était possible, sachant que je vis à Anvers", indique Jan.

Le couple a alors découvert qu’il se trouvait en fait devant un centre de vaccination. "C’était un vieux magasin Décathlon qui avait été aménagé. Apparemment, il leur restait des doses d’AstraZeneca, et ils cherchaient des personnes qui voulaient encore se faire vacciner. Je suis très content d’avoir reçu une première piqûre", témoigne encore l’Anversois.

Et maintenant ? "Je ne sais pas du tout où est-ce que je recevrai ma deuxième piqûre dans trois mois", admet Jan. "C’était clairement de l’improvisation. J’ai reçu un numéro de téléphone que je peux appeler. J’espère pouvoir recevoir mon deuxième vaccin à Anvers. Mais si ça ne marche pas, tant pis, car Liège est de toute façon une ville très agréable".