A Fourons, tous les plus de 65 ans sont désormais vaccinés: "On est probablement les premiers en Flandre"

Selon le bourgmestre de Fourons, Joris Gaens, 290 habitants ont été appelés à se faire vacciner. "Nous nous sommes concentrés sur tous les plus de 65 ans, et avons inscrit toutes les personnes de cette tranche d’âge. Je pense qu’en ce moment, nous sommes la première commune de Flandre à avoir donné à tous les plus de 65 ans l’ooportunité de se faire vacciner", commente le mayeur.