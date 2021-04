ArcelorMittal installe des bioréacteurs à Gand pour transformer les gaz industriels en éthanol durable

La mise en service et la première production sont prévues pour 2022. Les bioréacteurs sont le coeur de l'installation. Ils sont constitués chacun d'un réservoir contenant du liquide, des nutriments et des micro-organismes naturels. Mélanger le gaz au liquide permet aux micro-organismes d'achever la transformation du gaz contenant du carbone en éthanol dans les conditions les plus efficaces.

Une installation de traitement des eaux permet en outre de réutiliser l'eau, de récupérer les précieux nutriments et de produire de l'énergie à partir du biogaz obtenu.