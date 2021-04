Plus d’1,2 million de doses de vaccins seront livrées à la Belgique ces 2 prochaines semaines

Plus d' 1,2 million de doses de vaccins contre le covid seront livrées à la Belgique au cours des deux semaines à venir, dont 417.700 la semaine du 19 avril et 805.830 la semaine suivante, a affirmé samedi la Taskforce Vaccination. En mai et juin, les livraisons de Pfizer-BioNTech et Moderna atteindront les 5,8 millions de doses, les livraisons d'AstraZeneca et de Johnson&Johnson devant encore être confirmées.