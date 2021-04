Malgré l’interdiction, des lieux culturels comptent rouvrir leurs portes du 30 avril au 8 mai

Dans le cadre de la cinquième action du collectif "Still Standing for Culture", de nombreux lieux culturels vont reprendre leur programmation interrompue il y a 6 mois et braver l'interdiction d'ouvrir. C’est ce qu’ont annoncé ce dimanche les organisateurs, par voie de communiqué. Les institutions concernées proposeront de multiples activités entre le 30 avril et le 8 mai, dans le respect des protocoles sanitaires.