Annelies Verlinden appelle au respect des mesures sanitaires pour garantir une capacité hospitalière suffisante

L'incendie qui s'est déclaré lundi, vers 03h00 du matin à Anderlecht, a fait un mort et 30 blessés. A cause de la pandémie, les services d'urgence ont eu de grandes difficultés à trouver suffisamment de place pour les blessés dans les hôpitaux bruxellois. La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) s’est rendue sur les lieux de l'incendie et a appelé la population à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires "afin qu'en cas de catastrophe de ce type, il y ait une capacité suffisante pour les blessés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs".