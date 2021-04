Après son agression, Kevin, atteint d’un handicap mental, est inondé de lettres de soutien

La ville de Lommel a dès lors décidé de mettre en place une grande action d’envoi de cartes, pour soutenir moralement le jeune homme. "Toutes les personnes qui veulent soutenir Kevin peuvent envoyer une petite carte à l’adresse de la maison communale : Hertog Jan Plein 1, 3920, Lommel. Nous ferons ensuite en sorte que les cartes lui parviennent", a expliqué le bourgmestre Bob Nijs (CD&V).

Le mayeur de Lommel avait également une autre surprise pour Kevin. "Vers le mois de juin, nous ouvrons dans notre commune un nouveau parc de quartier. J’ai demandé à Kevin de l’inaugurer officiellement", a précisé Bob Nijs, soulignant que le jeune homme y aura un rôle proéminant.

D’après le frère de Kevin, la lecture des cartes de soutien apporte un certain réconfort au jeune homme. "Nous les lui lisons, car il ne sait pas lire, et on le voit alors esquisser un sourire, par-ci par –là, et constater que les gens sont à ses côtés", raconte-t-il au micro de la VRT.