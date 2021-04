Ce 19 avril, c’est la fête du Limbourg... Mais pourquoi cette date, et que célèbre-t-on au juste ?

La ville de Maastricht a également joué un rôle crucial dans la scission du Limbourg. Cette grande ville, devenue néerlandaise, devait en effet devenir la capitale du Limbourg belge. "Les Limbourgeois néerlandais voulaient en fait être intégrés à la Belgique. Mais cela n’a pas été permis", explique encore Sylvain Slepen. "Guillaume Ier avait une importante présence militaire à Maastricht, et le territoire est donc resté entre les mains des Pays-Bas. Maastricht a été utilisée comme un lieu stratégique pour lancer un certain nombre d’attaques".

Le Limbourg belge s’est donc soudainement retrouvé à devoir chercher une nouvelle capitale. Tongres et Saint-Trond étaient les choix les plus logiques, car il s’agissait à l’époque des deux seules grandes villes de la province. Elles se situaient toutefois trop près de Maastricht, et n’étaient pas assez centrales. "C’est pourquoi on a opté pour Hasselt, alors qu’à l’époque c’était plutôt un village, et pas une grande ville", précise Sylvain Slepen.

Après de longues années de discussions et de tensions, c’est finalement la Meuse qui constituera la frontière entre le Limbourg belge et le Limbourg néerlandais.