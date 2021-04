Les athlètes olympiques et le personnel des prisons désormais prioritaires dans le plan de vaccination

Les différents ministres de la Santé ont également donné leur feu vert à la vaccination prioritaire des athlètes qui représenteront la Belgique aux prochains Jeux olympiques de Tokyo.

Au total, 170 athlètes olympiques et 55 paralympiques pourront se faire vacciner le plus rapidement possible au centre de vaccination du Heysel. Les autres points n'ont pas été tranchés ce lundi, a-t-on encore appris.