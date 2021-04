On trouve de plus en plus de phoques morts sur nos plages

S'il y a de plus en plus de phoques en mer du Nord, il est également normal qu'il y en ait plus qui meurent et s'échouent sur le rivage. Jan Haelters : "La principale cause de mortalité reste les filets de pêche où les phoques s'emmêlent et finissent par se noyer. Il est difficile d'empêcher cela. Pour les marsouins, cela est possible en attachant aux filets des dispositifs qui émettent un son qui les effraie. Mais avec les phoques, ce n'est pas possible."

Il y a aussi une mortalité naturelle chez les phoques. Jan Haelters : "Le taux de mortalité en soi n'est pas si mauvais. Ce n'est plus une espèce en voie de disparition. Mais elle pourrait toutefois être encore menacée. Certains des animaux que nous avons étudiés ont été mordus à mort par des renards. Parfois, les jeunes phoques rampent dans les dunes pour se reposer. Et là, ils sont une proie facile pour le renard.

Lorsque les phoques viennent se reposer sur le rivage, ils peuvent être importunés par des personnes ou des chiens qui ne sont pas tenus en laisse, ce qui peut leur causer inutilement du stress. "De fin décembre à mars-avril, les petits des phoques viennent se reposer sur nos plages. Il est crucial pour leur survie qu'ils se reposent suffisamment", explique Natuurpunt, l'association flamande pour la protection de la nature. Cette dernière appelle à garder une distance suffisante avec les animaux et à tenir les chiens en laisse.