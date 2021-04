Un chevreuil coincé entre les barreaux d'une grille du chemin de fer à Saint-Trond

C'est un passager du train qui a aperçu le chevreuil suspendu entre les barreaux de la grille le long de la voie ferrée à Saint-Trond à 6 h 45 ce lundi matin et qui a alerté le service de sauvetage des animaux.

Avec l'aide des pompiers, les sauveteurs a pu libérer le jeune mâle. L'animal qui avait subi quelques écorchures a été immédiatement relâché dans une réserve naturelle située à proximité.

Chaque année, en avril, de jeunes mâles sont chassés de leur groupe avec lequel ils ont vécu durant l'hiver. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux jeunes mâles ont eu des problèmes dans le Limbourg ces derniers jours.

Le services de la faune d'Oudsbergen a dû aussi intervenir pour secourir un daim qui s'était retrouvé dans un réservoir d'Aquafin à Bree. L'animal n'a pas pu s'échapper à cause des hauts murs en béton du bassin. Et avant-hier, à Kortessem, le Wild Life Rescue a dû recueillir un mâle blessé qui avait été renversé par une voiture et était tombé dans un fossé.