Ben Weyts : "Ce n’est pas le moment de raccourcir les vacances d’été"

Selon le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA), ce n'est pas le moment d’en discuter. "Cette décision semble très simple, mais elle ne l'est pas. Elle aura un impact considérable sur la vie personnelle de chacun, sur le monde du travail et donc sur la société tout entière. Ce n'est pas le moment d'avoir ce débat maintenant".

Il n’y aura donc pas de vacances d’été plus courtes cette année, même si Ben Weyts ne rejette pas le débat : il veut y réfléchir, mais pas pour cette année scolaire. Les vacances de Pâques ont déjà duré une semaine de plus, et les élèves de 2e et 3e année du secondaire bénéficient déjà d'un enseignement à distance à temps partiel tout au long de l'année scolaire. "Il ne serait pas motivant, ni pour les enseignants ni pour les élèves, de raccourcir les vacances en ce moment. Je pense qu'il y a des choses plus importantes à discuter en ce moment."