D’ici 2026, la voiture de société électrique devrait devenir la norme

Toutefois le succès de la généralisation de la voiture électrique dépend de l'existence d'une infrastructure suffisante en bornes de recharge. C'est pourquoi le ministre Van Peteghem propose que toute personne qui installe une borne de recharge chez elle bénéficie d'une réduction d'impôt de 45 % sur son investissement.

Pour donner un coup de pouce rapide à l'installation, la réduction sera échelonnée d'année en année. Les entreprises pourront déduire de leurs impôts plus de 100 % du prix de revient de leur investissement dans l'infrastructure de recharge, et elles pourront également l'amortir plus rapidement. Cet avantage fiscal sera également réduit progressivement d'année en année. Une condition est que l'entreprise installe la borne dans une zone semi-publique.