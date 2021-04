Les corps de deux personnes retrouvés dans les décombres du bâtiment incendié à Anderlecht

"Les pompiers ont été blessés pendant une opération de sauvetage de victimes", a raconté le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. "Ils étaient à quatre dans une chambre, avec plusieurs victimes. Ils étaient essoufflés et ont lancé un SOS. Des collègues sont allés à leur rescousse. Ils ont d'abord sauvé les habitants, puis ils sont revenus pour évacuer les pompiers. Ils avaient une tenue de protection. Un des pompiers est brûlé à l'arrière, sur le haut du dos et sur la nuque. Les trois autres sont intoxiqués".

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a précisé que 4 blessés ont été pris en charge à l'hôpital militaire Reine Astrid de Neder-Over-Heembeek. Parmi eux figurent le pompier brûlé, qui a pu quitter l'hôpital immédiatement après le traitement de ses blessures, une dame ainsi qu'un mineur et sa mère, qui a été transférée dans la même unité que son enfant lundi après-midi. "L'hôpital militaire reste un centre d'expertise national pour les victimes de brûlures", a expliqué la ministre.

Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, des flammes sortaient de différents étages. "Des sols et des plafonds se sont effondrés et il n'y avait plus d'escaliers dans le bâtiment qui donne sur la rue", a détaillé Walter Derieuw. "On a travaillé avec des échelles". Des drones de la police ont été mobilisés, notamment quand le feu s'est propagé dans le bâtiment arrière. "Les échelles ne suffisaient pas pour atteindre avec de l'eau le foyer", continue le porte-parole.

"On est passé par l'arrière du site, on a foré des trous dans les murs et on a injecté de la mousse et de l'eau". Le feu dans le bâtiment arrière, composé de logements et d'un entrepôt, était maîtrisé vers 10h45.

"La cause de l'incendie n'est pas encore connue", précise encore le parquet de Bruxelles. "Pour le moment, le bâtiment n'est pas stable ce qui rend le travail de l'expert incendie difficile". L'enquête suit son cours.