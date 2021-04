La ville de Louvain va étendre sa zone 30 à tout son arrondissement d’ici la fin de l’année

La ville de Louvain y compris son arrondissement veut devenir une grande zone limitée à 30 km/h d'ici 2022. Le conseil communal souhaite plus d’espaces verts sur les places et dans les rues et plus d'endroits où les personnes sans jardin peuvent se promener et se détendre. La crise du Covid a montré l'importance des espaces verts accessibles au public. La mobilité douce s'inscrit également dans cette réflexion.

Louvain veut mettre encore plus l'accent sur la priorité aux vélo aux carrefours et va construire également plus d’abris pour vélos. Pourtant, la décision la plus importante semble être l'introduction de la zone 30 dans tous les arrondissements de Louvain. C'est actuellement le cas à l'intérieur du périphérique de Louvain. La zone à 30 km/h et un plan de mobilité avec surveillance par caméra sont en place depuis des années.

La généralisation de la zone 30 km/h prendra un certain temps. Mais d'ici 2022, tout l’arrondissement devrait être en zone 30.

"Nous devrons remplacer environ 300 panneaux de signalisation au total, ce qui nécessite quelques travaux", explique l'échevin de la mobilité David Dessers (Groen). "Nous allons procéder par étape par étape, en commençant par Wilsele-dorp, car il existe déjà un plan de mobilité dans ce village. Viendront ensuite Wijgmaal, Wilsele-Putkapel, Kessel-Lo et Heverlee."