Le calendrier des Champions playoffs et celui des Europe playoffs sont à présent connus

En Europe playoffs, on retrouvera Ostende (27 points), le Standard (25 points), La Gantoise (25 points) et Malines (24 points).

La première journée sera constituée des duels Ostende/Standard le 1er mai (20h45) et La Gantoise/Malines le lendemain sur le coup de 16h.

Notons que le Standard et Genk s'affronteront en finale de la Coupe de Belgique dimanche 25 avril. Le gagnant jouera le dernier tour qualificatif de l'Europa League. Le nom du vainqueur et sa position au classement pourraient avoir un impact sur la distribution des tickets européens.

Deux autres clubs sont encore engagés cette saison: Waasland-Beveren, 17e de la 1A, et Seraing, 2e de la 1B qui disputeront un barrage dont le vainqueur évoluera en Jupiler Pro League la saison prochaine. Le match aller se disputera le 1er mai au stade du Pairay (18h30), une semaine avant le retour au Freethiel, le 8 mai à 20h45. La règle des buts à l'extérieur sera bien d'application.

À noter qu'un éventuel match de barrage pour le dernier ticket européen, en fonction de l'issue de la finale de la Coupe de Belgique et des 'Europe playoffs', est prévu le 30 mai entre le 4e des 'Champions playoffs' et le vainqueur des 'Europe playoffs'.