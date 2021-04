Le nombre de suicides a chuté en Flandre mais la crise sanitaire fait craindre le pire

La Flandre fait figure de mauvais élève européen en termes de suicides. Chaque jour, 3 personnes s'y donnent la mort et la moyenne y est de 1,5 fois supérieure à la moyenne européenne. Lancé en 2012, le deuxième plan de prévention contre le suicide entendait remédier à cette situation. Son objectif: réduire de 20% le nombre de suicides en 20 ans, de 2000 à 2020.

Selon les chiffres les plus récents, le recul atteint 26% entre 2000 et 2018, avec une chute de 31% pour les femmes et de 26% pour les hommes. Certaines catégories font toutefois moins bien. C'est notamment le cas des filles entre 16 et 19 ans où la baisse est limitée à 16% et des hommes de 45 à 49 ans (-11%).

Un troisième plan de prévention contre le suicide sera présenté en novembre, a déjà annoncé le ministre régional de la Santé, Wouter Beke (CD&V).

En Flandre la ligne d'appel de crise est la zelfmoordlijn au 1813 et les site internet est le https://www.zelfmoord1813.be/