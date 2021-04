Les partenaires sociaux trouvent un accord de dernière minute pour une augmentation des allocations sociales de 2%

Les partenaires sociaux pouvaient jusqu'à ce lundi proposer des ajouts ou amendements à la proposition du gouvernement. "Au moyen d'un avis du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie, ils viennent juste de suggérer un certain nombre d'adaptations communes à la décision gouvernementale en ce qui concerne les travailleurs salariés et l'aide sociale", indiquent dans un communiqué commun plusieurs organisations patronales (FEB, Unizo, UCM, Boerenbond et Unisoc).

"Le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants rendra prochainement un avis sur l'enveloppe bien-être des indépendants", signale le patronat.

Ce dernier se dit satisfait de l'accord et qu'ainsi, "des moyens soient libérés pour les parents isolés mis à mal par la crise". Les partenaires sociaux ont aussi convenu que l'augmentation des allocations de chômage temporaire ne sera pas supportée par les cotisations patronales au Fonds de fermeture et se sont mis d'accord pour une revalorisation des pensions et allocations pour maladie et risques professionnels les plus anciennes.

Cet accord "permet d'augmenter les allocations sociales, les plus basses d'abord, et d'assurer l'augmentation des pensions, minimales en premier lieu", a confirmé Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. Il s'agit de faire en sorte que ces allocations puissent suivre l'évolution des salaires de la population, a-t-elle souligné. Selon Miranda Ulens, secrétaire générale du syndicat socialiste flamand, la pension minimale à 1.500 euros est "à portée de main".