L’autoroute E40 fermée deux nuits consécutives entre Grand-Bigard et Ternat en direction de Gand

À partir de 21 heures ce soir, et durant deux soirées et nuits consécutives, l'Agence flamande pour les routes et la circulation installera trois nouveaux portiques de signalisation enjambant l'autoroute entre l'embranchement de Grand Bigard (Groot-Bijgaarden) et de Ternat (Brabant flamand). L'autoroute en direction de la côte sera fermée jusqu'à 5 heures du matin. Il y aura également des perturbations en direction de Bruxelles, car l'entrepreneur devra sécuriser les portiques sur le terre-plein central.