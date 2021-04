La nouvelle "biobanque" du zoo d’Anvers contient plus de 3.000 échantillons d’animaux

Le zoo d'Anvers a lancé un projet visant à stocker dans des congélateurs spéciaux des échantillons biologiques du plus grand nombre possible d'individus de chaque espèce animale présente dans les zoos européens. Cette "biobanque" soutiendra la recherche scientifique par et pour les zoos, et contribuera à la biodiversité en permettant une gestion génétique détaillée des populations zoologiques.