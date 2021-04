Apprendre à gérer la divergence d’opinions tout en pratiquant le néerlandais

Dans la société, il est courant que des groupes de citoyens s’opposent parce qu’ils ont des opinions divergentes. Souvent le débat reste paisible, mais il arrive que les émotions s’enflamment. Les choses peuvent même s’envenimer, allant parfois jusqu’à la violence. Dans quel cas pareille opposition peut-elle devenir dangereuse ? Et comment réagir ? La nouvelle EDUbox proposée par VRT NWS a pour but de familiariser les jeunes à ce type de situation et leur apprendre à gérer un débat pour éviter une trop grande polarisation.

Comme les EDUboxes réalisées précédemment par le service public flamand de radiotélévision pour informer les jeunes sur un sujet de société (la démocratie, l’éducation financière…), cette "boite éducative" est conçue à l’attention des enseignants du secondaire néerlandophone, avec des fiches didactiques, des vidéos et du matériel interactif à utiliser facilement en classe.

Grâce à une collaboration avec l’Institut Hannah Arendt, les organisations Mediawijs et Tumult et l’Institut flamand pour la Paix, l’EDUbox "La polarisation nous/eux" est également disponible en français. Elle peut être téléchargée en ligne. Son contenu a été traduit en français et les vidéos proposées comprennent des sous-titres français. De quoi permettre aussi aux enseignants francophones de combiner l’éducation citoyenne de leurs élèves à la pratique du néerlandais !