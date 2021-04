Nouveau marathon de contrôle de vitesse alors que les Belges gardent le pied lourd

Quelque 119 zones de police et la police fédérale de la route - soit au total plus de 500 agents - effectueront donc à nouveau des contrôles de vitesse intensifs dans tout le pays ce mercredi, tant sur les autoroutes que sur les routes régionales. "Cela signifie qu’il faut s’attendre à nous voir à 621 endroits différents. Vous pouvez donc être contrôlé à n’importe quel moment", indique Koen Ricour, directeur de la police fédérale de la route.

La police espère que les actions de contrôle annoncées à l’avance vont entrainer un changement de mentalités des conducteurs belges encore enclins à faire de l’excès de vitesse. "'C’est pourtant encore toujours la première cause de décès sur nos routes. Même en temps d’épidémie, il reste important de sanctionner les excès de vitesse. Ils sont inacceptables. Nous prenons des mesures pour éviter d’attraper le coronavirus, comportons-nous aussi de telle sorte à éviter les accidents de la route", souligne Koen Ricour.

Lors du dernier marathon de la vitesse en octobre 2020, quelque 35.443 procès-verbaux avaient été dressés pour excès de vitesse et 331 conducteurs s'étaient vu retirer leur permis de conduire. "Nous espérons bien entendu devoir imposer le moins d’amendes possibles, que les conducteurs respecteront les limitations de vitesse et que tout le monde arrivera à bon port sain et sauf. Lors du dernier marathon, quelque 3,77% des conducteurs étaient en infraction et ont reçu une amende dans leur boite aux lettres".