Quatre suspects arrêtés après un viol en groupe dans une maison de jeunes à Malines

Selon le parquet, quatre suspects ont été interpellés peu après les faits: trois adultes et un mineur d’âge. Les suspects adultes ont ensuite été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Le parquet ne souhaite pas divulguer davantage d'informations sur cette affaire à ce stade.

D’après certaines informations, l'un des suspects y travaillait temporairement comme nettoyeur et possédait une clé du bâtiment.

L’échevin de la Jeunesse de Malines Abdrahman Labsir (Open VLD) a confirmé qu’ "un des suspects avait travaillé temporairement comme nettoyeur dans le centre et était donc en possession d'une clé. De cette façon, il pouvait entrer après les heures d'ouverture. Ce qui s'est exactement passé ensuite, une enquête plus approfondie devra l'éclaircir. Le centre n'a subi aucune effraction mais il a subi un préjudice en terme d'image. J@m travaille avec et pour des jeunes socialement vulnérables. Il faut donc que ce soit un endroit sûr. Que de tels faits viennent à se produire ici, c'est très mauvais pour son image.

C'est tout ce que nous avons à déclarer pour l’instant. La ville et J@m vont se porter partie civile. Nos pensées vont à la victime", a encore déclaré l’échevin Abdrahman Labsir, qui a travaillé lui-même pendant des années comme animateur à J@m.

La collaboration avec la société de nettoyage a été immédiatement interrompue.