Un entrepreneur offre un nouveau gocart à Kevin après son agression de la semaine dernière à Lommel

Alors que Kevin ramassait des détritus dans un parc, il a été attaqué par des jeunes. Son kart était endommagé, ils se sont moqué de lui et il a fini par être agressé. Sa petite voiture à pédales était encore utilisable, mais depuis les événements, il ne s'y asseyait plus. Il ne la regardait même plus, car pour lui, elle était liée à ces événements traumatisants.

Toute cette histoire a ému Patric Derdaele, patron de l'entreprise de construction du même nom à Lommel. Ma crainte était que Kevin ne s'enferme chez lui. Ce nouveau gocart est l'occasion pour lui de prendre un nouveau départ. Le garçon était aux anges avec ce cadeau. Selon sa mère Paula, il doit maintenant récupérer lentement et pourra reprendre ses sorties dans environ deux mois. "Il dort déjà un peu mieux, et au moins il ne se réveille plus en pleurant".