Œufs contaminés au fipronil : sept personnes et quatre entreprises comparaissent à Anvers

Ce jeudi, le procès s’est ouvert contre les vendeurs du Dega-16 et du Miteclean et contre les entreprises spécialisées dans le nettoyage des étables du secteur avicole qui ont utilisé ces produits.

Les principaux prévenus sont l'entreprise, aujourd'hui en faillite, Agro Remijsen, à qui appartient Poultry-Vision, et son directeur, Patrick R. Ils sont soupçonnés d'avoir, sans licence, importé, fabriqué, transporté, mis en vente et possédé des substances à effet antiparasitaire. Les vendeurs du Dega-16 sont également poursuivis pour faux, car ils n'auraient pas mentionné sur la documentation légale et l'étiquette du Dega-16 que ce produit contenait du fipronil.

Une société de nettoyage et son gérant sont poursuivis pour avoir utilisé cette documentation falsifiée dans le cadre de leurs activités commerciales. Les vendeurs du Dega-16 sont également poursuivis pour blanchiment d'argent en raison de diverses transactions qu'ils auraient effectuées avec l'argent de la vente illégale du Dega-16.

Selon l'accusation, les prévenus auraient commis les infractions dans le cadre d'une organisation criminelle et ce depuis mars 2013. Vingt-et-une entreprises avicoles se sont constituées parties civiles, ainsi que l'État belge, l'Afsca, l'Office public des déchets (OVAM), la Région flamande, l'Agence flamande du territoire et l'assureur Fidea. Ils devraient vraisemblablement réclamer d'importants dommages et intérêts. Le procès durera trois jours et se poursuivra les 23 et 30 avril.

Les deux directeurs de la société néerlandaise Chickfriend ont, eux, déjà été fixés sur leur sort le 12 avril. Le tribunal néerlandais de Zwolle les a condamnés à un an de prison pour avoir utilisé du fipronil dans des élevages de volailles et mis en danger la santé publique. Le tribunal a estimé qu'il était non seulement prouvé que les administrateurs savaient que le Dega-16 contenait du fipronil, mais aussi que Poultry-Vision l'avait ajouté à leur demande.