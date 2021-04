Coronavirus : près de 3.500 contaminations sont dépistées en moyenne par jour en Belgique

Entre le 15 et le 21 avril, il y a eu en moyenne 241,6 admissions à l'hôpital chaque jour pour cause de coronavirus, soit un chiffre stable par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour jeudi matin. Au total, 3.075 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (+1%), dont 933 patients traités en soins intensifs (-1%). Plus d’un quart de la population adulte a reçu une première dose de vaccin.