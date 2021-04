La famille des loups s’agrandit: Noëlla et August attendent à nouveau des petits

Tout comme l’année dernière à la même période, la louve Noëlla attend à nouveau des louveteaux. C’est ce qu’ont révélé les nouvelles images des caméras de l'Institut flamand pour l'étude de la nature et des forêts et de l'Agence flamande pour la nature et les forêts. "La grossesse en elle-même n'est pas une surprise, mais la façon dont les trois autres louveteaux vont réagir sera passionnante", a précisé Jan Loos de Welkom Wolf.