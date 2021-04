La Flandre va investir 220 millions d’euros dans le tourisme et créer, entre autres, un centre culinaire flamand

La crise sanitaire a frappé de plein fouet le secteur touristique flamand. En 2020, le nombre de visiteurs a ainsi chuté de 14 millions à 5 millions. Les pertes s’élèvent au total à quelque 17 milliards d’euros. D’après le gouvernement flamand, le secteur ne sera véritablement rétabli qu’à partir de 2024.

Invitée ce jeudi dans le studio de Radio 1, la ministre en charge, Zuhal Demir (N-VA) a annoncé que son plan de relance prévoyait la somme de 218,5 millions d’euros pour "le tourisme du futur". "Nous nous éloignons du tourisme de masse, et allons renforcer les communautés locales", a-t-elle fait savoir. Un focus sera accordé à la nature, au patrimoine, à la tradition culinaire, au cyclisme et aux rencontres.

Concrètement, 42,5 millions d’euros seront investis dans les parcs nationaux et les zones naturelles. Une somme un rien plus importante ira au renforcement du patrimoine flamand, avec une attention plus particulière pour les Maîtres flamands tels que Rubens, Van Eyck, Ensor ou Bruegel. De l’argent sera également investi dans différents châteaux, ainsi que dans des sites religieux.