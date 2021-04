Le gouvernement flamand va défendre ce vendredi le plan de redémarrage du secteur événementiel

Ce vendredi, une grande partie du comité de concertation sera consacrée au monde culturel et événementiel. Le secteur a présenté un plan pour un redémarrage par étapes.

Ce plan est constitué de différentes phases, et est couplé au taux d’occupation dans les soins intensifs, à la baisse du nombre d’hospitalisations et au degré de vaccination. Il propose notamment d'autoriser à compter du 8 mai des événements rassemblant 200 personnes en extérieur, et 100 personnes en intérieur. Une trentaine d’évènements tests prévus en mai et juin sont également au programme de la concertation.