Six mois de prison requis pour avoir fait un salut nazi dans le Fort de Breendonk

Le 24 août 2019, G.V. a visité le Fort de Breendonk, en compagnie de quelques amis du groupe d’extrême droite Right Wing Resistance Flanders, . Dans le 'casino', une salle du camp qui servait de réfectoire aux nazis, il a fait un salut nazi et s'est fait photographier sous la croix gammée et l'inscription "Meine Ehre heisst Treue" (Mon honneur s'appelle fidélité, devise SS).



Des mois plus tard, en novembre 2019, l'une des photos a circulé sur les médias sociaux et l'affaire a été portée devant le tribunal, qui a procédé à une enquête et à des poursuites.

La Ligue des droits de l'homme, Unia et la commune de Willebroek se sont constituées parties civiles. "Nous ne devrions jamais approuver ce genre d'acte et le laisser impuni", ont-elles lancé. Elles ont demandé des dommages et intérêts symboliques.

La défense a plaidé la suspension du prononcé ou une peine avec sursis à titre subsidiaire. Le jugement sera rendu à la fin du mois de mai.