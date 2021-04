Feu vert pour les camps d’été, les terrasses de cafés et restaurants devraient rouvrir le 8 mai

A l’issue du Comité de concertation (Codeco), qui rassemblait ce vendredi après-midi à Bruxelles les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées, le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé un certain nombre d’assouplissements qui avaient déjà été évoqués lors du précédent Codeco. Pour autant que les chiffres de contaminations et d’hospitalisations continuent à baisser, le secteur horeca pourra rouvrir ses terrasses dès le 8 mai, jusqu’à 22h. Des événements pourront à nouveau être organisés dès mai à l’extérieur et dès juin aussi à l’intérieur. Les camps d’été pour les jeunes pourront avoir lieu, aux mêmes conditions que l’an dernier.