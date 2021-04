Quels mécanismes de la politique flamande l’affaire El Kaouakibi met-elle à nu ?

Les journalistes politiques Ivan De Vadder (VRT) et Alain Gerlache (RTBF) proposent tous les quinze jours un podcast intitulé PLAN B, dans lequel ils évoquent les différences et les similitudes entre le paysage politique en Flandre et celui en Belgique francophone. En français quand ils parlent d’une situation en Flandre, et en néerlandais quand c’est un aspect en Belgique francophone qui leur sert de point de départ.

Pour le 51e épisode de leur podcast, Ivan De Vadder explique (en français) "l’affaire Sihame El Kaouakibi" et ses nombreux rebondissements politico-financiers qui font la Une de l’actualité flamande. Pour permettre de comprendre l’histoire de cette jeune femme issue de l’immigration, considérée par beaucoup comme un modèle d’action sociale en faveur des jeunes défavorisés à Anvers, avant d’être sollicitée par l’Open VLD et élue au Parlement flamand. Exclue aujourd’hui du parti libéral flamand, El Kaouakibi voit sa carrière brisée par des accusations de malversations de subsides obtenus notamment pour son association Let’s Go Urban.