Il y a 100 ans : Les femmes belges votaient pour la première fois, à l'exception des prostituées et des femmes adultères

Bien qu'il y avait plus d'électrices que d'électeurs (la différence avait augmenté à cause de la guerre), ces élections communales n'ont pas immédiatement conduit à une féminisation des conseils communaux. Dans 146 conseils communaux - sur un total de plus de 2 600 - une ou, plus rarement encore, plusieurs femmes sont élues. Au total, il n'y avait que 196 conseillères, soit moins d'un pour cent du total.

Cela s'explique principalement par le fait qu'il y avait très peu de femmes sur les listes électorales. Dans la majorité des communes - la Belgique comptait beaucoup plus de communes qu'aujourd'hui - il n'y avait même pas une seule femme candidate.

Il est frappant de constater que de nombreuses femmes élues étaient célibataires. La plupart d'entre elles sont issues du parti catholique - toujours de loin le plus important - qui défend le principe selon lequel les épouses et les mères n'occupent pas de fonctions publiques.

Bien entendu, le nombre de femmes bourgmestre et échevine était encore plus faible. À la suite des élections de 1921, 6 femmes sont devenues bourgmestre et 13 échevine. Ces six premières femmes bourgmestres ont toutes géré une petite commune rurale - trois flamandes et trois wallonnes. Ce n'est pas un hasard si la plupart d'entre elles appartenaient à une famille distinguée qui avait déjà compté des bourgmestres. Deux étaient même de la noblesse. À l'époque, les petits villages avaient souvent pour bourgmestre le seigneur local ou un grand propriétaire terrien.

La toute première femme à être nommée bourgmestre, le 3 septembre 1921, fut Léonie Keingiaert de Gheluvelt (voir photo ci-dessous). Elle était la dernière descendante - célibataire - d'une famille qui avait fourni plusieurs bourgmestres dans la commune de Geluveld (qui fait maintenant partie de Zonnebek) en Flandre occidentale.